Berliner Arbeitsmarkt entspannt sich weiter

Der positive Trend auf dem Berliner Arbeitsmarkt hält an. Rund 180.300 Menschen waren im November in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet.

Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch

«Der positive Trend am Arbeitsmarkt hat in der Region auch im November angehalten», teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. Die Behörde war zuletzt davon ausgegangen, dass sich der Arbeitsmarkt auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter positiv entwickeln wird. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt demnach in Berlin hoch. Fast 22.900 Stellen sind im November von Unternehmen gemeldet worden. Das waren rund 4300 Stellen mehr als im Vorjahr.