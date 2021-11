Sieben Wisente aus Berlin kehren in Kaukasus-Heimat zurück

Der Tierpark Berlin und die Tierschutzorganisation WWF haben Wisente in ihrer Heimat Aserbaidschan ausgewildert. «Neun Tiere sind insgesamt nach Aserbaidschan geflogen», sagte eine Sprecherin des Zoologischen Gartens Berlin am Donnerstag. Demnach stammten sieben Tiere aus Berlin und zwei aus Bern.

Die sieben Tiere aus Berlin seien in den vergangenen Monaten aus den verschiedensten Teilen Deutschlands und Europas in die deutsche Hauptstadt gekommen, «um sich erst einmal aneinander zu gewöhnen», so die Sprecherin. Nach der Eingewöhnungsphase in Berlin kommen sie jedoch nicht sofort in den Nationalpark in ihrer Heimat.