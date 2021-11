Corona-Inzidenz und Hospitalisierungsrate stagnieren

Die Corona-Inzidenz in Berlin stagniert vorerst auf hohem Niveau.

Der Wert lag laut den Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen (25. November 2021) bei 344,8. Tags zuvor waren es 348,6. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infiziert haben.

Hospitalisierungsrate leicht gesunken

Die Hospitalisierungsrate ist ebenfalls leicht gesunken. Sie gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner nach einer Corona-Infektion innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden und lag am Donnerstagmorgen laut dem Berliner Lagebericht bei 3,8 in der Hauptstadt. Am Vortag waren es demnach 4,1.