Weltkriegsbombe nahe Klinik: Entschärfung nächste Woche

Bei Bauarbeiten ist in Berlin-Gesundbrunnen (Bezirk Mitte) eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Gegenwärtig bestehe keine Gefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Entschärft werden soll die 250-Kilogramm-Bombe erst in der nächsten Woche. In direkter Nähe des Fundortes in der Iranischen Straße liegen das Jüdische Krankenhaus und ein Altenheim. Eine geplante Evakuierung müsse mit dem Bezirksamt, der Feuerwehr und Hilfsorganisationen abgestimmt werden. Auch wegen der Corona-Pandemie müssten viele Umstände berücksichtigt werden, so die Polizei.

Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) untersuchten den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg und sicherten ihn mit einem speziellen Wasserkissen. An welchem Tage die Bombe entschärft werden soll, werde man erst am Montag entscheiden, hieß es.

