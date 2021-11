Berlins Regierungschef Müller fliegt nach Dubai

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will mit einem Wirtschaftsvertreter in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Er werde am Wochenende die Emirate Dubai und Abu Dhabi besuchen, teilte die Senatskanzlei am Freitag mit. Begleiten soll ihn der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer, Daniel-Jan Girl. Geplant seien Termine bei Siemens Energy, der Fluggesellschaft Emirates, ein Besuch auf dem Gelände der Weltausstellung Expo sowie politische Gespräche. Müller ist nur noch vorübergehend im Amt. Im Dezember könnte Franziska Giffey (SPD) zu seiner Nachfolgerin gewählt werden - Voraussetzung ist, dass sich SPD, Grüne und Linke auf einen Koalitionsvertrag einigen.

© dpa

