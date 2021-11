Meret Becker schockiert über tödlichen Vorfall an US-Filmset

Schauspielerin Meret Becker ist nach eigenen Worten schockiert über den tödlichen Vorfall, der sich an einem US-Filmset ereignet hat. «Das ist wirklich furchtbar», sagte die 52-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Ich denke darüber nach, wie sich das anfühlen muss, wenn so etwas passieren würde.» Sie wundere sich aber auch, weil sie wisse, wie sicher das Prozedere eigentlich sei.

Es gebe einen Waffenmeister oder eine Waffenmeisterin, die den Schauspielern die Waffe und den leeren Lauf zeige, sagte Becker, die am Sonntag in einem neuen Berlin «Tatort»-Krimi zu sehen ist. «Wenn eine Platzpatrone in die Waffe gelegt wird, ist alles herum gesichert. Wir zielen trotzdem generell nicht auf Menschen.»