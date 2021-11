Corona-Inzidenz erneut gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter gestiegen. Am Mittwoch (03. November 2021) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 157,4 nachgewiesene Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 156,1 gelegen. Am Mittwoch vor einer Woche lag die Inzidenz in Berlin bei 124,9. Zwischen Dienstag und Mittwoch registrierte das RKI 1241 neue Fälle. Acht Menschen sind im selben Zeitraum an oder mit dem Virus gestorben. Damit ist die offizielle Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Berlin auf 3717 gestiegen. 226 248 Menschen haben sich seither nachweislich angesteckt.

