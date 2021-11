Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz aufgestellt

Die 1,6 Tonnen schwere Nordmanntanne war am Montag (01. November 2021) in einem Garten in Marzahn gefällt worden, wie der Schaustellerverband Berlin mitteilte. Er wird jetzt von Lichtmeister Andreas Boehlke in den klassischen rot-goldenen Farben geschmückt. Der Baum habe sich mit seinem imposanten Wuchs gegen viele andere Bewerber durchgesetzt. Die Spenderin des Baumes hatte ihn 1995 damals 1,20 Meter hoch im Topf eigentlich für das heimische Wohnzimmer gekauft und ihn später im Garten gepflanzt, wie es hieß.