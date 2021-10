RKI-Daten: Corona-Inzidenz deutlich über 100

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am frühen Freitagmorgen (22. Oktober 2021) einen Wert von 113,7 an.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Die Zahl zeigt, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Virus infiziert haben. Am Donnerstag hatte der Wert bei 108,6 gelegen, am Freitag vor einer Woche bei 84,7. Laut RKI wurden 713 neue Fälle gemeldet, am Vortag waren es 1090 gewesen. Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 3671 Menschen in Berlin.