Freibadsaison 2021: Bäder-Betriebe ziehen positive Bilanz

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) ziehen eine positive Bilanz der Freibadsaison.

Seit der Öffnung der Bäder am 21. Mai seien mehr als 1,4 Millionen Besuche registriert worden, teilten die Betriebe am 30. September 2021 mit. Das seien 40 Prozent mehr als in der Sommersaison des vergangenen Jahres. Die BBB machen das am besseren Wetter und größeren Ticketkontingenten fest. Zudem habe sich der Ticketverkauf übers Internet etabliert. Die Besucherströme hätten sich besser über alle Bäder verteilt, da im Netz gut zu erkennen war, wo es noch Eintrittskarten gibt.