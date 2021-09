2G-Optionsmodell: Senat beschließt Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren

Nach breitem Protest vor allem aus den Koalitionsparteien selbst, aber auch von Verbänden besserte der Berliner Senat am 15. September 2021 das am Vortag beschlossene 2G-Optionsmodell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen um eine Ausnahme nach.

Neben Geimpften und Genesenen sollen nunmehr auch Kinder unter zwölf Jahren Zugang zu Restaurants, Veranstaltungen, Sport- oder Kulturevents haben, die diese 2G-Regel anwenden. Kinder ab sechs Jahren müssen demnach einen negativen Corona-Test vorweisen, soweit sie nicht im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden. Das kann etwa in den Ferien der Fall sein.

