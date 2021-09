Corona-Inzidenz in Berlin bei 85,2

Die Corona-Inzidenz in Berlin liegt weiterhin kaum verändert bei Werten etwas über 80. Am 14. September 2021 nannte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Zahl von 85,2.

Damit veränderte sich die Sieben-Tages-Inzidenz nach dem Anstieg im August inzwischen seit Anfang September kaum. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Berlin liegt etwa auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts (81,1). In Ostdeutschland sind die Inzidenzwerte niedriger, in weiten Teilen Westdeutschlands dagegen höher.