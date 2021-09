Gesundheitssenatorin Kalayci besorgt wegen Impfquote

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ist angesichts der momentan nur noch geringen Fortschritte bei den Corona-Impfungen in Sorge.

«Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wir haben es nicht geschafft», sagte die SPD-Politikerin am Montag (13. September 2021) in der Sendung «Frühstart» von RTL/ntv. «Der Herbst steht vor der Tür, wir sind in der vierten Welle, und wir haben Impfquoten, die sind tatsächlich nicht ausreichend, um das Schlimmste zu vermeiden.»