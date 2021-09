Müller hält Möglichkeiten beim Impfen für «ausgereizt»

«Wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet», sagte der SPD-Politiker am 07. September 2021 und verwies auf Brief-, TV-, Radio- oder Social Media-Kampagnen ebenso wie auf niedrigschwellige Angebote in Einkaufszentren, auf Parkplätzen oder in Clubs . Doch alles laufe zäh und langsam. «Minimalste Schritte kommen wir nur voran», so Müller. «Ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich denke, vielleicht haben wir das, was wir machen können als Politik, auch ausgereizt.»