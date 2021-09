Neue Plattform mit Angeboten für Senioren

Ob Gedächtnistraining, Smartphone-Schulung oder Bewegung im Alter: Für Senioren gibt es in Berlin die vielfältigsten Aktivitäten. Die neue Internetseite seniorennetz.berlin will diese bündeln und übersichtlich darstellen. «Zum offiziellen Start des Portals rechnen wir mit über 500 Angeboten in ganz Berlin», sagte Markus Galle, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Berlin. Die AWO hat die Seite in Zusammenarbeit mit einem Designbüro entwickelt. Die Plattform enthält Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Alle Träger, aber auch Senioren selbst können demnach ihre Angebote eintragen.

