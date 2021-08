Gegen das Wegwerfen: Prominente unterstützen Aktion

Mit einer Spendenaktion wollen mehrere Prominente in Berlin ein Zeichen gegen das Wegwerfen setzen. Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick lässt zum Beispiel einen Schal im Internet versteigern. Unterstützt wird damit die Kampagne «Berlin räumt auf», wie die Berliner Senatsumweltverwaltung am Mittwoch mitteilte.

«Wir alle haben so viele ungenutzte Dinge zu Hause, die nicht auf den Müll gehören, sondern von anderen sinnvoll weiterverwendet werden können», teilte Staatssekretär Stefan Tidow mit. Das sei gut fürs Klima und vermeide unnötigen Raubbau an der Natur.

