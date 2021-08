Entwarnung: Keine Probleme mit Wasserqualität in Lichtenberg

Entwarnung für Teile Lichtenbergs: Anwohnerinnen und Anwohner können das Wasser dort wieder sorglos trinken und duschen. Das Gesundheitsamt hob die Warnung vor Qualitätsmängeln des Wassers am 14. August 2021 auf, wie die Berliner Wasserbetriebe mitteilten.

Am Freitag hatte das Bezirksamt Lichtenberg gewarnt, dass das Trinkwasser in den Stadtteilen Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen nur noch abgekocht verwendet werden dürfe, da möglicherweise Keime im Wasser seien, die Magen- und Darmerkrankungen auslösen könnten. An drei Stellen waren bei einer Routinekontrolle die coliformen Keime gefunden worden. Laut Trinkwasserverordnung dürften solche Keime jedoch gar nicht erst vorkommen.