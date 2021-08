Tribünen im Olympiabad verhüllt: Sanierung geplant

Die Dächer sollen die Tribünen vor Regen und weiteren Schäden schützen, teilte der Sprecher der Sportverwaltung, Martin Pallgen, mit. «Die Wetterschutzdächer verbleiben bis zum Beginn der grundhaften Sanierungsarbeiten», so Pallgen. Wann diese starten, lasse sich aber noch nicht einschätzen, erläuterte der Sprecher mit Verweis auf Planungs- und Ausschreibungsverfahren. Das Olympia-Schwimmstadion wird in den Sommermonaten als Freibad genutzt. Das Bad war in den Jahren 1934 bis 1936 für die Olympischen Spiele gebaut worden. 2015/2016 wurden das Schwimmbecken mit Edelstahl ausgekleidet und die Badewassertechnik verbessert. Die Tribünen sind denkmalgeschützt, aber in schlechtem Zustand und ungenutzt. In einem Entwicklungskonzept von 2020 für den Olympiapark wurden die Sanierungskosten allein für die Tribünen auf etwa 33 Millionen Euro geschätzt.