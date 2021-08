Arbeitsbedingungen Krisenstab: Kalayci weist Kritik zurück

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat Kritik an den Arbeitsbedingungen in ihrem Corona-Krisenstab zurückgewiesen.

Die SPD-Politikerin räumte ein, dass es für ihre Mitarbeiter eine hohe Belastung und etliche Überstunden gegeben habe. «Es ist aber auch der Pandemie geschuldet, dass wir nicht sagen können, an Wochenenden wird das Krisenmanagement eingestellt», sagte Kalayci am 09. August 2021 in der ersten Sitzung des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause. «Das geht einfach nicht.» Die Forderung, den Krisenstab aufzulösen, wies die Senatorin entschieden zurück.

Personalvertreter hatten Mitte Juli in einer Art Brandbrief Überlastung der Beschäftigten im Corona-Krisenstab der Gesundheitsverwaltung beklagt. Nach eineinhalb Jahren Arbeit sei dieser ausgelaugt und stecke selbst in der Krise, hieß es in dem Schreiben des Personalrats der Gesundheitsverwaltung und des Hauptpersonalrates des Landes. Die Mitarbeiter seien am Ende ihrer Kräfte, ihr Alltag von «Mehrarbeit, Überstunden, Rufbereitschaft, Dienst an Sonn- und Feiertagen, an Wochenenden und zu ungünstigen Zeiten» bestimmt. Als Konsequenz schlugen die Personalvertreter vor, den Krisenstab aufzulösen.