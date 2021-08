Elternvertreter: Luftfiltergeräte vor allem für Grundschulen

Berlins Elternvertreter schlagen vor, weitere Luftfiltergeräte vor allem für Grundschulen zu reservieren. Die Schulen haben der Bildungsverwaltung zufolge rund 8000 davon bekommen.

Er gehe davon aus, dass sie mittlerweile auch tatsächlich angekommen seien, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, der Deutschen Presse-Agentur. In einigen Bezirken meldeten Schulen schon keinen Bedarf an weiteren Luftfiltergeräten mehr. «Wir würden die Empfehlung aussprechen, sie in die Grundschulen zu geben», sagte Heise. Die Grundschulkinder seien alle ungeimpft, dort würden sie am meisten gebraucht. Am Montag füllen sich die Klassenräume wieder - dann sind die Ferien zu Ende.