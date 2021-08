Impfstationen bei Ikea: Impfungen in Spandau ab Donnerstag

Eine Impfstation bei Ikea in Spandau ist nach Angaben des Senats ebenfalls direkt am Haupteingang zu finden. Sie soll am Donnerstag (05. August) an den Start gehen. Geimpft wird laut Gesundheitsverwaltung mit den gleichen Impfstoffen wie in Tempelhof täglich von 10 bis 19.30 Uhr. Ebenfalls ausgenommen ist der Sonntag (08. August).