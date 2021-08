Senat: Über 6100 Impfungen in Impfstation auf IKEA-Parkplatz

In der Impfstation auf dem IKEA-Parkplatz in Berlin-Lichtenberg sind seit Start der Aktion mehr als 6100 Impfungen verabreicht worden. Über 4300 Impfdosen waren von Moderna, über 1800 von Johnson & Johnson, teilte die zuständige Senatsverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Demnach habe die Nachfrage nach dem Startwochenende Mitte Juli etwas nachgelassen. Die Zahlen blieben dennoch weitestgehend stabil.

Die Station ist nach Angaben des Senats täglich von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Laufen soll die Aktion sechs Wochen bis Ende August. Je nach Bedarf könne die Station aber auch früher oder später geschlossen werden. Das Angebot richtet sich an alle Berliner ab 18 Jahre. Die Impfungen können sowohl im Auto (Drive-in) als auch zu Fuß (Walk-in) entgegengenommen werden. Erstimpfungen sind nach Angaben des Senats bis zum letzten Tag möglich. Zweittermine würden dann über Impfzentren oder andere Impfaktionen abgewickelt.

