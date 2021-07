Zur Bundestagswahl treten in Berlin 24 Parteien an

Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 können in Berlin 24 Parteien antreten. Der Landeswahlausschuss hat deren Landeslisten bei seiner Sitzung am Freitag zugelassen.

© dpa

Bundestagswahl und Berliner Wahlen 2021 Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen über die Wahl zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im Herbst 2021. mehr

Das teilte die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin Berlin mit. Dazu gehören die bereits im Bundestag vertretenen Parteien CDU, Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP, die bei der Wahl auf den Berliner Stimmzetteln oben stehen. Hinzu kommen unter anderem die Freien Wähler, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), die NPD, die Piratenpartei, die Tierschutzpartei, die Sozialistische Gleichheitspartei, die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei) und die Partei Volt Deutschland.

Partei «dieBasis» nicht zur Bundestagswahl zugelassen Nicht zugelassen wurden den Angaben zufolge die Landesliste der Basisdemokratischen Partei Deutschland (dieBasis) und der Partei diePinken/Bündnis21. Eine Begründung dafür nannte die Landeswahlleitung nicht. Gegen die Entscheidung könne innerhalb von drei Tagen Beschwerde beim Bundeswahlausschuss eingelegt werden, über die dann bis zum 5. August entschieden werden müsse. Die Landeslisten sind maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die Parteien. Die Frist zum Einreichen der Wahlvorschläge für die Bundestagswahl endete Mitte Juli. Die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin hat die Landeslisten mit den eingereichten Unterlagen anschließend geprüft.