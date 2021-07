Weitere 24 000 Schnelltests für Berlins Ehrenamtliche

Der Senat stellt weitere 24 000 Corona-Schnelltests für Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung, die sich ehrenamtlich engagieren.

Das teilte die Senatskanzlei am 23. Juli 2021 mit. Ein Kontingent in gleicher Größe für gemeinwohlorientierte Organisationen und Initiativen hatte es Ende Mai bereits gegeben. Nun sollen die Bezirke, in denen die Tests bereits vergriffen waren, die Möglichkeit bekommen, ihren Bestand aufzustocken.