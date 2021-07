Stromausfall in Wilmersdorf: 1100 Haushalte betroffen

In Wilmersdorf ist am frühen Montagmorgen (19. Juli 2021) in 1100 Haushalten der Strom ausgefallen.

© dpa

Betroffen seien die Brandenburgische Straße, der Fehrbelliner Platz, die Sächsische Straße sowie angrenzende Straßen, wie der Betreiber Stromnetz Berlin mitteilte. Zudem seien 156 Gewerbe von dem Ausfall betroffen. Mit einer Aufhebung der Störung sei bis neun Uhr zu rechnen. Der Grund für den Ausfall war zunnächst unklar.

