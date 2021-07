Anlaufstelle für Opfer von Anschlägen: Schnelle Hilfen

Berlin vermittelt mit der Zentralen Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen und anderen großen Gewalttaten schnelle Hilfen für Opfer und sucht den Kontakt zu Verletzten und Angehörigen.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vor fünf Jahren habe es viel Kritik von Betroffenen am Agieren der Behörden gegeben, das habe sich Berlin zu Herzen genommen, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am 14. Juli 2021. Die Anlaufstelle wurde vor drei Jahren als neues Referat Opferschutz und -hilfe in der Justizverwaltung eingerichtet und hat heute fünf Mitarbeiter. Bis auf das Saarland hätten die anderen Bundesländer ähnliche Strukturen zum Opferschutz aufgebaut, hieß es.