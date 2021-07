Zu viele Waschbären in Berlin: Müllvermeidung statt Jagd

Waschbären haben sich als Tierart in Berlin inzwischen fest etabliert und sollen wegen ihrer großen Anzahl zurückgedrängt werden.

«In urbanen Bereichen leben Waschbären in einer deutlich höheren Dichte als in naturnahen Gebieten», antwortete der Senat auf eine Anfrage der AfD zur Verbreitung von Waschbären in der Hauptstadt. Gründe seien das gute Nahrungsangebot und die vielen Verstecke in der Stadt. Genaue Zahlen zur Verbreitung lägen zwar nicht vor. Allerdings solle «die Dichte der Waschbären im Stadtgebiet wieder verringert werden», auch um andere Tierarten zu schützen.

Müllvermeidung in Parks wichtiger Baustein

Eine gezielte Jagd der vor Jahrzehnten eingewanderten Tiere sei in Berlin aber nicht möglich und sinnvoll, so der Senat. Es gehe eher um «Müllvermeidung in Parks und Wäldern sowie die Durchführung von Schutzmaßnahmen am Haus und im Garten». Waschbären seien Allesfresser, die in der Stadt vor allem Nahrungsreste aus Mülleimern suchen und auch Kompostanlagen ansteuern.