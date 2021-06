Schwimmerin Dania Nour: Olympia-Vorbereitung in Berlin

Zwei Jahre nach ihrer WM-Teilnahme bereitet sich die palästinensische Schwimmerin Dania Nour in Deutschland auf ihre ersten Olympischen Spiele vor. Die 17-Jährige trainiert seit Mitte Juni bei den Wasserfreunden Spandau mit. «Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. In Berlin kann ich mich optimal auf einer 50-Meter-Bahn auf meinen ersten Olympia-Start vorbereiten», sagte Nour der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa

Nach der WM 2019 in Gwangju/Südkorea konnte sie ein Jahr lang überhaupt nicht trainieren, weil zu Hause beide 50-Meter-Bahnen nicht genutzt werden konnten. Danach klappte es nur auf einer 17-Meter-Bahn. Jetzt will die ehrgeizige Jugendliche unter Anleitung des erfahrenen Schwimmtrainers Sven Spannekrebs noch besser werden. «Mein Ziel für Tokio ist es, über 50 Meter Freistil zum ersten Mal unter 30 Sekunden zu schwimmen», sagte sie. «Mein Trainer sagt mir immer, du schaffst das.» Bei der WM war Nour vor zwei Jahren über 50 Meter Freistil in 30,46 Sekunden auf Vorlaufplatz 84 gelandet.

Vor ihrem Trainingsmonat in Berlin hatte die Schwimmerin an der evangelisch-lutherischen Schule Talitha Kumi in Beit Jala bei Bethlehem ihr Abitur gemacht - nun fokussiert sie sich auf Olympia. «Sie ist so fixiert auf ihren Sport, sie lernt sehr schnell und hat ihr Ziel fest vor Augen. Ich muss sie förmlich dazu drängen, auch mal ein Eis zu essen», sagte Spannekrebs, der einst auch Yusra Mardini aus dem IOC-Flüchtlingsteam für Olympia 2016 in Rio trainiert hatte.

Täglich telefoniert Nour mit ihren Eltern und ihren beiden Schwestern in Bethlehem. «Sie sind alle sehr glücklich, dass ich jetzt machen kann, was ich will», sagte die junge Schwimmerin, für die eine Bestzeit in Tokio auch Ansporn wäre. «Ich hätte dann eine Motivation, weiter zu machen», betonte sie. Aufgeregt ist sie vor ihrer Olympia-Premiere mit 17 aber nicht: «Ich bin bereit!»