Trotz Pandemie: 421 Berliner Schüler schaffen 1,0-Abi

Trotz erheblicher Einschränkungen beim Schulunterricht in den vergangenen beiden Schuljahren haben Berlins Abiturienten ungewöhnlich gut abgeschnitten.

Die Abi-Bestnote 1,0 haben 421 Schülerinnen und Schüler erreicht, das sind 114 mehr als 2020, wie die Senatsverwaltung für Bildung am 25. Juni 2021 mitteilte. Der Abiturdurchschnitt lag wie im Vorjahr bei 2,3 - in den neun Jahren davor jeweils bei 2,4. Von den 12.653 Schülerinnen und Schülern, die das Abi machen wollten, haben 12.232 bestanden. Die Quote liegt damit ebenfalls wie im Vorjahr bei 96,7 Prozent.