Autobrand in Berlin: Zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Ein Auto hat in der Nacht zum 25. Juni 2021 in der Brusebergstraße in Reinickendorf gebrannt.

© dpa

Zwei weitere Fahrzeuge seien durch die Flammen beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Warum der Wagen in Flammen stand, war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge. Erst in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben Wohnwagen sowie ein Transporter in Lichtenberg Feuer gefangen. In beiden Fällen hatte das Brandkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

