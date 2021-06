SPD-Innenminister verurteilen Gewalt in Rigaer Straße

Die SPD-Innenminister haben die Angriffe auf Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain verurteilt. Bei der Innenministerkonferenz, die im baden-württembergischen Rust stattfindet, äußerten sie sich bestürzt über die Gewalt.

Der Konflikt in dem teilbesetzten Haus «Rigaer 94» dreht sich derzeit um eine geplante Brandschutzprüfung in dem Gebäude. Am Mittwoch hatten nach Angaben der Polizei rund 200 Vermummte Einsatzkräfte angegriffen. Barrikaden wurden errichtet und angezündet, Polizisten mit Steinen beworfen. Wasserwerfer und ein Räumfahrzeug waren im Einsatz.