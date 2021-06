Supermarkt mit E-Ladesäulen: trotzdem keine Sonntagsöffnung

Ein Berliner Bio-Supermarkt darf laut einem Gerichtsbeschluss nicht sonntags öffnen, auch wenn es auf dem dortigen Parkplatz Ladesäulen für Elektroautos gibt. Das sei keine Tankstelle nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz, somit sei eine Ausnahme vom sonntäglichen Verkaufsverbot nicht möglich, teilte das Verwaltungsgericht am Freitag zu seiner Eilentscheidung mit.

Laut Gericht konnten Kunden auf dem Parkplatz des Supermarkts kostenlos ihre E-Fahrzeuge an zwei Säulen laden. Die Betreiberin des Supermarktes berief sich auf die gesetzliche Ausnahme-Regelung, wonach Tankstellen auch an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember geöffnet sein dürfen, um Reisebedarf zu verkaufen. So war das Geschäft auch sonntags für den Verkauf von Lebensmitteln geöffnet. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ordnete die Schließung mit Verweis auf das Ladenöffnungsgesetz an. Der Supermarkt könne sich nicht auf eine Ausnahme berufen.