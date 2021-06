Tablets für über 10.000 Lehrkräfte noch vor den Sommerferien

Mehr als 10.000 Berliner Lehrerinnen und Lehrer sollen in den knapp zwei Wochen bis zu den Sommerferien noch ein Tablet bekommen.

Vorgesehen ist, insgesamt 37.000 Geräte auszugeben. Die ersten davon übergab Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am 11. Juni 2021 an Lehrkräfte der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule in Kreuzberg. Die Geräte sind LTE-fähig und haben eine Videofunktion, wie die Bildungsverwaltung am Freitag mitteilte. Das Ziel sei, dass jede Berliner Lehrkraft ein digitales Endgerät erhält.