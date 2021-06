Digitaler Impfnachweis kommt - bald auch in Apotheken

Für diejenigen, die bereits einen vollständigen Corona-Impfschutz haben, ist ein elektronischer Impfnachweis möglich.

In Berlin werden nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit seit 11. Juni 2021 in den Impfzentren die ersten solcher europaweit gültiger Impfnachweise in Form von QR-Codes erstellt und an diejenigen übergeben, die gerade ihre vollständige Impfung erhalten haben. Der QR-Code kann den Angaben zufolge dann in die Corona-Warn-App (CWA) eingelesen werden. Sobald sie zur Verfügung steht, soll das auch mit der sogenannten CovPass-App möglich sein, sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske, am Freitag.