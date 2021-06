Auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain ist in einem ehemaligen Industriegebäude ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom 10. Juni 2021 brannte es in dem zweigeschossigen Haus in der Revaler Straße am Mittwochabend im 1. Obergeschoss. Die Flammen breiteten sich auf das Dach aus. Etwa 30 Kräfte waren vor Ort im Einsatz, sie konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Morgen zunächst unklar.