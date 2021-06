Langkamp: Corona war Grund für Wechsel nach Perth

Sebastian Langkamp ist nach über einem Jahrzehnt im deutschen Profifußball vor allem wegen der Corona-Pandemie ans andere Ende der Welt gewechselt. In einem Interview sagte der 33 Jahre alte ehemalige Spieler unter anderem von Hertha BSC und Werder Bremen dem «Tagesspiegel» (Dienstag): «Letztlich war das sogar der ausschlaggebende Punkt für Australien. Wir wollten weg davon, dass Corona weiterhin unser Leben diktiert.»

Er habe Kontakt zu drei verschiedenen Vereinen gehabt. Letztlich habe er sich für Perth in Australien entschieden, «weil das für meine Familie und mich der beste Ort zur richtigen Zeit ist.» Nachdem Langkamp im Sommer 2020 bei Werder keinen neuen Vertrag bekommen hatte, unterschrieb er in diesem Januar beim FC Perth Glory.

Das Leben in Australien genießt Langkamp, auch wenn er sich an manches erst gewöhnen musste. «Die Australier nennen sich selbst ein bisschen lazy, also faul. Bis mit unserer Wohnung, den Versicherungen, dem Auto alles geregelt war, hat es ein bisschen gedauert. Aber seitdem ist es super. Man adaptiert das auch ein bisschen, gerade was die Work-Life-Balance angeht», sagte Langkamp.