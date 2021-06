Wahlhelfer sagen nach Erhalt von Impfbescheinigung ab

60 Menschen haben in Tempelhof-Schöneberg nach Angaben des Bezirksamtes kurz nach oder im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erhalt einer Impfbescheinigung ihre Bereitschaft als Wahlhelfer zurückgezogen.

Bezirke suchen weiterhin nach Wahlhelfern

Berlin sucht für den 26. September mehr als 34 000 ehrenamtliche Wahlhelfer. Das sind rund 14 000 mehr als bei vergangenen Wahlen. Weil in Berlin am gleichen Tag Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen anstehen, sind deutlich mehr Wahllokale und Briefwahllokale geplant als üblich. Hinzu kommt möglicherweise der Volksentscheid «Deutsche Wohnen & Co enteignen», wenn die Initiative dazu ausreichend Unterschriften sammeln kann. In Tempelhof-Schöneberg werden noch 300 bis 400 Wahlhelfer gesucht, hieß es aus dem Bezirk. Auch 30 bis 40 Wahlvorsteher und Schriftführer fehlen noch.