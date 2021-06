Rotes Kreuz: Teststellen müssen Nachverfolgung gewährleisten

Gegen Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests ist aus Sicht des Roten Kreuzes eine digitale Erfassung der Teilnehmerdaten notwendig.

«Es ist einfach wichtig, dass datenschutzkonform eine Nachverfolgung möglich ist und nicht einfach nur die Zahl genannt wird, wie viel man am Tag getestet hat», sagte der Präsident des Berliner Landesverbands, Sebastian Czaja, am Dienstag im Inforadio des RBB. «Eine Dokumentation sollte man bei allen Betreibern einfordern.» So könnten die Behörden nachvollziehen, wer wann an welchen Standorten wie getestet wurde. So sinke der Anreiz zu betrügen. Das Rote Kreuz nutze solche Systeme.