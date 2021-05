Corona-Inzidenz in Berlin bei 55,5

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist erneut leicht gesunken. Am Sonntag rangierte er nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 55,5 - am Samstag lag er bei 56,1. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche festgestellt wurden. Gemeldet wurden 146 Neuinfektionen und neun Todesfälle. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus insgesamt stieg auf 3438. Die Zahl der nachgewiesenen Infizierten seit Beginn der Pandemie in Berlin liegt damit bei 177.179. Als wieder genesen gelten rund 169.300 Berlinerinnen und Berliner.