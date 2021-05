Brand in Berlin-Johannisthal gelöscht

Das Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle im Berliner Stadtteil Johannisthal ist gelöscht. Einzelne Einsatzkräfte waren am Samstagmorgen noch vor Ort, um auszuschließen, dass das Feuer auf Grund von Glutresten erneut ausbrechen kann, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte. Der Brand war am Freitagabend am Segelflieger Damm ausgebrochen.

© YokoDesign Berlin reloaded: Unternehmensumfrage zur Stärkung lokaler Wirtschaft Touristische Unternehmen stehen durch die Coronakrise enormen Veränderungen gegenüber und brauchen Perspektiven. „Berlin reloaded“ zählt auf Ihre Meinung. mehr