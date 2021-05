IFA 2021 wegen Pandemie abgesagt

Die Technik-Messe IFA in Berlin wird in diesem Jahr doch nicht stattfinden.

Angesichts der Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie lasse sich die für Anfang September 2021 angesetzte Veranstaltung nicht «verantwortungsvoll planen», teilten die Branchenvereinigung gfu als Veranstalter und die Messe Berlin am Mittwoch (19. Mai 2021) mit. Die nächste IFA in den Hallen unter dem Berliner Funkturm soll nun vom 2. bis 6. September 2022 abgehalten werden.