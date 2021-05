Spanische Schlange im Brokkoli in Berliner Supermarkt

Das Tierheim Berlin päppelt gerade eine Schlange auf, die in einer Brokkoliverpackung von Spanien nach Deutschland gekommen ist.

«Zu uns kam tatsächlich ein Polizist mit einem Brokkoli in der Hand und da war die Vipernatter drin», sagte Tierheimsprecherin Annette Rost am 19. Mai 2021. Ein Supermarkt in Berlin hatte die Polizei gerufen, nachdem eine Kundin das Tier am Samstag entdeckt hatte.