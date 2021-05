Steinmeier: «Gräben in der Gesellschaft» nicht vertiefen

«Wir müssen immer wieder auch sehen, dass es eine soziale Dimension der Krise gibt, und müssen Vorsorge dafür treffen, dass in der Pandemie die Gräben in der Gesellschaft nicht noch tiefer werden», sagte er am Dienstag nach dem Besuch einer Hausarztpraxis im Berliner Stadtteil Moabit . In Stadtteilen wie diesem, die kulturell, religiös und sozial sehr gemischt seien, gebe es oft große soziale Probleme. Die Infektionsraten dort seien teils deutlich höher, sagte Steinmeier.