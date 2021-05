Mauersegler zurück in Berlin: Nabu ruft zu Zählaktion auf

Die Mauersegler kommen aus dem Süden zurück nach Berlin. Das kühle Frühjahr habe die Rückkehr aus ihren Überwinterungsquartieren in Afrika bisher etwas verlangsamt, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Berlin am Montag mit. Wie viele der Mauersegler ihren Weg zurück in die Hauptstadt gefunden haben, soll nun die «Stunde der Gartenvögel» klären. Die traditionelle Zählaktion des Nabu beginnt am Donnerstag und läuft bis zum Sonntag.

© dpa

Im vergangenen Jahr zählten die Vogelfreunde in Berlin 8195 Mauersegler. Damit landete die Art hinter Star (10 437) und Haussperling (23 774) auf dem dritten Platz der am häufigsten in der Hauptstadt gesichteten Vögel.

In 2020 beteiligten sich 5659 und damit mehr als doppelt so viele Menschen wie im Jahr zuvor an der «Stunde der Gartenvögel». Gleiches berichtet der Berliner Nabu auch von der Schwesteraktion «Stunde der Wintervögel» und spricht von einem «Lockdown-Trend».