Lagebericht: Situation auf Intensivstationen entspannt sich

Die Situation auf den Berliner Intensivstationen hat sich etwas entspannt.

Am 04. Mai 2021 waren 24,7 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Damit zeigt die Corona-Ampel bei den Intensivstationen wieder gelb, am Montag war sie mit 26 Prozent Belegung noch rot. Als kritischer Schwellenwert gelten 25 Prozent.

Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 100-er-Schwelle

Weiterhin im roten Bereich liegt Berlin bei der Sieben-Tage-Inzidenz, die aber weiter in Richtung der 100-er-Schwelle sank: Am Dienstag lag die Zahl der Infizierten je 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 111,2. Am Montag waren es noch 121,7 - am Dienstag vor einer Woche 136,5.