550 neue Coronafälle: Inzidenz wieder rückläufig

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin wieder rückläufig: Nach einem leichten Anstieg am Wochenende lag die Zahl der Infizierten je 100 000 Einwohner am 03. Mai 2021 bei 121,7. Am Sonntag waren es 122,9.

Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg um 550 auf 169 565, wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Zwölf weitere Menschen starben, die Zahl der Todesfälle liegt damit bei insgesamt 3228. Als wichtige Schwelle für die Bundes-Notbremse gilt die Marke 100. Wenn der Wert fünf Tage hintereinander darunter liegt, sind wieder Lockerungen der Corona-Regeln etwa im Einzelhandel möglich. Seit Inkrafttreten der Bundes-Notbremse liegen dem Inzidenzwert die Daten des Robert Koch-Instituts zugrunde.

Fast unverändert ist die Lage auf den Berliner Intensivstationen: So sind aktuell 26 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt; nach 25,8 Prozent am Vortag. Als kritischer Schwellenwert gelten 25 Prozent. Berlin liegt hier damit, genau wie bei der Sieben-Tage-Inzidenz, weiterhin im roten Bereich.

