Über 1000 neue Corona-Fälle: Inzidenzwert sinkt

In Berlin sind 1053 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Neun weitere Menschen starben, wie aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit am 28. April 2021 hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach leicht auf 134,0. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Dem Wert werden seit dem Gesetz zur bundesweiten Corona-Notbremse Zahlen des Robert Koch-Instituts zugrunde gelegt.