793 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt wieder

In Berlin sind zum Beginn der neuen Woche 793 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Fünf Menschen sind im gleichen Zeitraum mit oder an Corona gestorben, wie aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsverwaltung vom 26. April 2021 hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zu Sonntag auf 137,9. Am Vortag hatte sie noch bei 135,4 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben.