Mehr als 150 Berliner Gefangene älter als 60

In Berliner Gefängnissen sowie in der Sicherungsverwahrung sitzen derzeit 156 Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind. Der Anteil der Insassen dieser Altersgruppe sei zum Stichtag 31. März etwas höher gewesen als ein Jahr zuvor, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz auf dpa-Anfrage mit. Der älteste Inhaftierte sei derzeit 85 Jahre alt. Insgesamt sei die Zahl der Gefangenen und Sicherungsverwahrten aber gesunken.

Aktuell sind in Berlin 3288 Menschen inhaftiert. Damit sind nach Justizangaben 83 Prozent der Plätze in den Haftanstalten belegt. 2268 Gefangene verbüßen demnach Strafen im geschlossenen Männervollzug. Die meisten Gefangenen und Sicherungsverwahrten in Berlin sind zwischen 30 und 39 Jahre alt (34 Prozent). Gefangene mit einem Alter über 60 Jahren machen demnach knapp fünf Prozent aus.