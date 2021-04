Zwei Autos in Tiefgarage in Berlin-Tempelhof abgebrannt

In einer Tiefgarage in Berlin-Tempelhof sind zwei Autos abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, fingen die Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagfrüh Feuer. Einer der Wagen ist demnach ein Elektroauto. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war bisher unbekannt. Es gab keine Verletzten. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittele nicht.

